Єврокомісія введе мито на китайські електрокари у розмірі до 25%

Європейська Комісія планує оголосити китайським виробникам електромобілів тимчасові тарифи, які можуть сягнути близько 25%. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Особа, знайома з дискусіями в Брюсселі, повідомила, що цифри ще не остаточні. Чиновники з кількох країн-членів ЄС заявили, що очікують, що тарифи становитимуть 25%, а деякі компанії можуть зіткнутися з ще вищими витратами на імпорт», — пише агентство.

Тарифи очікують ввести 4 липня, а Китай вже висловив готовність до відповідних заходів у сферах сільського господарства, авіації та автомобілів з великими двигунами.

Акції, пов'язані з китайськими виробниками електромобілів, знизилися в Гонконзі напередодні рішення ЄС. Цього тижня акції Geely Automobile Holdings і Xpeng Inc. впали приблизно на 8%, в той час, як лідер сектора BYD Co. втратив близько 3%.

Хоча ці заходи спрямовані на китайських автовиробників, таких як BYD і Geely Automotive Holdings Ltd., вищі ставки — з нинішніх 10% — торкнуться і низки західних автовиробників, на чолі з Tesla, яка постачає Model 3 з Шанхаю в Європу, а також BMW AG і Renault SA.

Нинішній збір на імпорт легкових автомобілів з Європи до Китаю становить 15%.