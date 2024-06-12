Єврокомісія введе мито на китайські електрокари у розмірі до 25%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 червня 2024, 15:06

Єврокомісія введе мито на китайські електрокари у розмірі до 25%

Європейська Комісія планує оголосити китайським виробникам електромобілів тимчасові тарифи, які можуть сягнути близько 25%. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Європейська Комісія планує оголосити китайським виробникам електромобілів тимчасові тарифи, які можуть сягнути близько 25%.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Особа, знайома з дискусіями в Брюсселі, повідомила, що цифри ще не остаточні. Чиновники з кількох країн-членів ЄС заявили, що очікують, що тарифи становитимуть 25%, а деякі компанії можуть зіткнутися з ще вищими витратами на імпорт», — пише агентство.

Тарифи очікують ввести 4 липня, а Китай вже висловив готовність до відповідних заходів у сферах сільського господарства, авіації та автомобілів з великими двигунами.

Акції, пов'язані з китайськими виробниками електромобілів, знизилися в Гонконзі напередодні рішення ЄС. Цього тижня акції Geely Automobile Holdings і Xpeng Inc. впали приблизно на 8%, в той час, як лідер сектора BYD Co. втратив близько 3%.

Хоча ці заходи спрямовані на китайських автовиробників, таких як BYD і Geely Automotive Holdings Ltd., вищі ставки — з нинішніх 10% — торкнуться і низки західних автовиробників, на чолі з Tesla, яка постачає Model 3 з Шанхаю в Європу, а також BMW AG і Renault SA.

Нинішній збір на імпорт легкових автомобілів з Європи до Китаю становить 15%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
12 червня 2024, 15:47
#
+Засилля смердючої пластмаси…
+
+12
innapcholko
innapcholko
12 червня 2024, 16:58
#
Сами не хотят делать дешевле — так давай не дадим покупать дешевле у тех делает дешевле — уровниловка — галимый совок по Европейски!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами