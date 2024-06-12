Світовий банк прогнозує зростання світового ВВП на 2,6% у 2024 році

Світовий банк (СБ) прогнозує зростання світової економіки на 2,6% у 2024 році (у січні очікувалося 2,4%), потім зростання прискориться до 2,7% у 2025−2026 роках.

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Прогноз щодо ВВП

Прогноз передбачає, що протягом 2024−2026 років. країни, які в сукупності становлять понад 80% населення світу та світового ВВП, як і раніше, зростатимуть повільніше, ніж у допандемійне десятиліття, зазначається у повідомленні СБ.

У державах з економікою, що розвивається, середньорічні темпи підйому ВВП у 2024−2025 рр. очікуються на рівні 4%, що дещо нижче за минулорічний показник. Зростання у країнах з низькими доходами населення прискориться до 5% у поточному році порівняно з 3,8% у 2023 році.

У розвинених державах прогнозується підвищення економіки на 1,5% у 2024 році та на 1,7% у наступному році.

«Через чотири роки після потрясінь, викликаних пандемією, конфліктами, інфляцією та посиленням грошово-кредитної політики, схоже, що зростання глобальної економіки стабілізується, — заявив головний економіст і старший віце-президент СБ Індерміт Гілл, слова якого наводяться в повідомленні. — Разом з тим, темпи зростання будуть не такі високі, як до 2020 року.

При цьому він зазначив, що перспективи найбідніших країн світу вселяють ще більшу стурбованість. «Вони стикаються з важким тягарем обслуговування боргу, скороченням торгових можливостей та кліматичними явищами, які обходяться дорого для економіки цих країн. Країнам, що розвиваються, необхідно знайти способи стимулювання приватних інвестицій, зниження державного боргу, вдосконалення освіти, охорони здоров'я та базової інфраструктури», — вважає економіст.

У 2024 році очікується уповільнення глобальної інфляції до 3,5%, а в 2025 році — до 2,9%, проте це ослаблення не таке значне, як прогнозувалося ще півроку тому, йдеться у звіті банку. В результаті очікується, що центральні банки багатьох країн продовжать діяти обережно при зниженні ключових процентних ставок.

Глобальні відсоткові ставки, ймовірно, залишаться високими щодо показників останніх десятиліть і в 2025—2026 роках становитимуть у середньому близько 4% річних, що приблизно вдвічі вище, ніж у середньому у 2000−2019 роках.

«Хоча ціни на продовольство та енергоносії знизилися у всіх регіонах світу, базова інфляція залишається відносно високою і, ймовірно, збережеться на такому ж рівні, — зазначає заступник головного економіста та директор групи прогнозів С Б Айхан Косе. — Це може спонукати центральні банки найбільших розвинених країн відкласти зниження відсоткових ставок. Збереження вищих ставок протягом більш тривалого періоду означатиме посилення умов на світових фінансових ринках і значне уповільнення темпів зростання в країнах, що розвиваються.

Очікується, що ВВП США у 2024 році збільшиться на 2,5%, у наступні два роки — на 1,8%.

Економіка єврозони, за прогнозами СБ, зросте на 0,7% цього року, на 1,4% у 2025 році та на 1,3% у 2026 році. Для Японії ці показники передбачаються відповідно на рівні 0,7%, 1% та 0,9%, для Китаю — 4,8%, 4,1% та 4%, для Туреччини — 3%, 3,8% та 4, 3%, для Бразилії — 2%, 2,2% та 2%.

СБ прогнозує, що обсяг світової торгівлі у 2024 році підвищиться на 2,5%, у наступні два роки — на 3,4%.

Також очікується, що середня ціна нафти цього року становитиме $84 за барель, 2025 року опуститься до $79 за барель, а 2026 року — до $78,1 за барель.