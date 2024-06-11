Служба в армії: Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій

Міністерство оборони запустило сайт із вакансіями в армії. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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«Тепер у вас є можливість самостійно вибрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи і сумніви — настав час вибрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на Work.ua з'явився окремий розділ, а також фільтр із вакансіями, в яких зазначено, що компанія бронює працівників.