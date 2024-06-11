Міністерство оборони запустило сайт із вакансіями в армії. Про це повідомляє прес-служба відомства.
11 червня 2024, 18:04
Служба в армії: Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Тепер у вас є можливість самостійно вибрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи і сумніви — настав час вибрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що на Work.ua з'явився окремий розділ, а також фільтр із вакансіями, в яких зазначено, що компанія бронює працівників.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1