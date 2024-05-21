Вакансії з бронюванням: Work.ua розробив новий функціонал для пошуку роботи

На Work.ua зʼявився окремий розділ, а також фільтр з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників. Тепер шукачі легко зможуть знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них.

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Дефіцит кадрів

В умовах дефіциту кадрів, який лише посил юється , знаходити співробітників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців.

Однак таким компаніям держава надає можливість бронювати працівників, і це для них може бути ще одним критерієм для залучення кандидатів.

Саме тому Work.ua зробив доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходити потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції. Варто зазначити, що компанії й до цього в описі вакансій зазначали про можливість бронювання, а тепер з новим функціоналом це стало зручніше та видиміше.

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Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій «З бронюванням працівників». Ще їх можна легко знайти, якщо ввімкнути фільтр «Бронювання працівників» на результатах пошуку вакансій. Наразі на сайті розміщено понад 800 таких вакансій.

Також на картці вакансії виводиться спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання, і зелений бейдж.