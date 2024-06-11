ЄІБ виділить Україні понад мільярд євро на відновлення критичної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк у межах міжнародної конференції з відновлення України планує підписати угоди про нове фінансування на суму понад 1 млрд євро для підтримки бізнесу та відновлення критичної інфраструктури. Про це перед початком конференції у Берліні наголосила очільниця банку Надя Кальвіньо, передає Укрінформ.

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Що відомо

«Під час цієї зустрічі в Берліні я підпишу угоди про нове фінансування, ми мобілізуємо понад 1 мільярд євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні, на відновлення критично важливої інфраструктури в українських містах, такої як лікарні, дитячі садки, школи, водопостачання», — заявила Кальвіньо.

Крім того, за її словами, ЄІБ планує запровадити в Україні флагманську програму дорадчих послуг Євросоюзу.

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Очільниця банку нагадала, що з початку повномасштабної війни ЄІБ виділив понад 2 млрд євро на відновлення пошкодженої інфраструктури у сферах енергетики, транспорту, а також прикордонних переходів.

Нагадаємо

В Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці — він складає понад 7 млрд євро.

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