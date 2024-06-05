Європейський банк реконструкції і розвитку виділить Україні 300 млн євро, що допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Україна отримає від ЄБРР 300 мільйонів євро на підтримку енергетики
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Підтримка енергетики
«ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо», — зазначив Шмигаль.
Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.
За його словами, «ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України».
Шмигаль подякував партнерам та особисто Рено-Бассо за внесок у стійкість України, а також нагадав, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.
Коментарі - 2
Валерій Прозапас:
1. «Режисер „Слуги народу“ Олексій Кірющенко в серпні 2023 став співвласником енергокомпанії» (с)
2. «Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% з 1 червня» (с)
Чергові ніяк не пов’язані між собою події, взаємозв'язок між якими може побачити виключно порохобот-іпсошнік.