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5 червня 2024, 17:46

Україна отримає від ЄБРР 300 мільйонів євро на підтримку енергетики

Європейський банк реконструкції і розвитку виділить Україні 300 млн євро, що допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Європейський банк реконструкції і розвитку виділить Україні 300 млн євро, що допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання.
Фото:@Denys_Smyhal

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Підтримка енергетики

«ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо», — зазначив Шмигаль.

Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

За його словами, «ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України».

Шмигаль подякував партнерам та особисто Рено-Бассо за внесок у стійкість України, а також нагадав, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
nitrolog
nitrolog
5 червня 2024, 17:50
#
Але тариф все одно піднімемо))

Валерій Прозапас:
1. «Режисер „Слуги народу“ Олексій Кірющенко в серпні 2023 став співвласником енергокомпанії» (с)

2. «Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% з 1 червня» (с)

Чергові ніяк не пов’язані між собою події, взаємозв'язок між якими може побачити виключно порохобот-іпсошнік.
+
0
mphet26
mphet26
5 червня 2024, 18:24
#
Важно уточнять что в летом 2023 года тариф уже поднимали на 80%
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