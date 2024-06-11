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11 червня 2024, 13:05

Ключові тренди та зростання DeFi. Динаміка крипторинку у травні — Binance Research

Binance Research, аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance, представив звіт за травень 2024 року, у якому описує стан криптовалютного ринку.

Binance Research, аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance, представив звіт за травень 2024 року, у якому описує стан криптовалютного ринку.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПісля дещо нестабільного квітня, ринок криптовалют відновився у травні, завершивши місяць із зростанням загальної ринкової капіталізації на 8,6%.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Після дещо нестабільного квітня, ринок криптовалют відновився у травні, завершивши місяць із зростанням загальної ринкової капіталізації на 8,6%.

Попереднє затвердження спотових ETF на ETH Американською комісією з цінних паперів і бірж (SEC) та прийняття Акту про фінансові інновації та технології 21-го століття (FIT21) Палатою представників США стали двома значними регуляторними подіями, які сприяли цьому ринковому ралі.

Усі топ-10 монет за ринковою капіталізацією завершили місяць із зростанням цін:

  • Solana стала найсильнішим гравцем у травні, із зростанням ціни на 33.9%, а її DeFi TVL зросла на 33,4% до $4,84 млрд, тоді як щомісячний обсяг торгівлі на її DEX ланцюзі досяг $31,2 млрд. Це було зумовлено сильними показниками memecoins на Solana, таких як BONK і WIF.
  • ETH розпочав сильний ралі, який передував неочікуваному затвердженню спотових ETF на ETH від SEC, зростаючи на 26.8% протягом місяця. Затвердження відбулося 23 травня і стало помітною перемогою для галузі, підсилюючи сильний виступ ефіру і запускаючи ралі на всьому ринку.
  • TON, третій за результативністю учасник місяця, показав зростання ціни на 24,2%, тоді як його DeFi TVL продовжувало бити рекорди, зростаючи на 227,8% протягом місяця до $326 млн.
  • Після ралі ETH, ціни на ERC-20 memecoins також зросли, при цьому DOGE і SHIB зросли на 19,9% і 11,4% за місяць відповідно.
  • Тим часом, AVAX зріс на поважні 12,4%, а BTC зріс на 12,2%, оскільки спотові ETF на BTC відзначили 14 днів поспіль чистих надходжень.
  • Відповідно до ширших ринкових тенденцій, XRP, BNB і ADA зазнали більш скромних приростів на 6,1%, 5,6% і 4,7% відповідно.

Децентралізовані фінанси (DeFi)

Відображаючи загальне відновлення ринку, DeFi TVL зафіксував зростання у травні, показавши місячний приріст на 21.7%. Серед десяти провідних мереж, приростами відзначилися Merlin, TON і Solana, які показали місячне зростання на 183%, 135% і 36% відповідно.

Декілька нових проєктів протоколів — зокрема Pendle Finance, Athena, Morpho та Polymarket — що охоплюють різні так звані «проривні ринки DeFi» на кшталт деривативів на процентні ставки, модульного кредитування, дохідних стабілкойнів та прогнозів, демонстрували вражаюче зростання у травні, досягаючи нових висот у TVL.

NFT

На відміну від загальних динамік галузі, ринок NFT зазнав значного спаду у травні. Загальний обсяг продажів склав 0.63 мільярда доларів, що на 41% менше, ніж у квітні. Хоча колекція Ordinals залишалася на чолі за обсягом продажів, вона зазнала падіння на 71% за місяць. Інші топові колекції, включно з NodeMonkes, Crypto Punks та Bored Ape Yacht Club, також показали значні зниження обсягів продажів.

На основних блокчейнах-мережах обсяги продажів NFT істотно зменшилися: Bitcoin пережив різке падіння з $602 млн до $194 млн у травні, що відповідає спаду на 68%. Проте були й позитивні моменти, зокрема випуск гри з торговими картками Fantasy Top на платформі Blast 1 травня, яка змогла протистояти негативному тренду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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