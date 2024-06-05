Apple уклала угоду про інтеграцію ChatGPT від OpenAI до операційної системи iPhone, пише Bloomberg. Угода має бути оголошена на конференції розробників наступного тижня.
5 червня 2024, 19:24
Apple інтегрує ChatGPT у iPhone
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Apple розробляє функції штучного інтелекту, у тому числі ті, які працюють на її пристроях. Компанія також оснащує свого цифрового помічника Siri штучним інтелектом, але власний чат-бот компанії ще не готовий до роботи.
Угода надає доступ OpenAI до мільйонів користувачів Apple, включаючи тих, які інакше не наважувалися б спробувати ChatGPT. Для Apple ця угода дає компанії найсучаснішу технологію епохи штучного інтелекту — чат-бота з потужними здібностями, — який вона може поєднувати зі своїми власними сервісами.
Обидві компанії поки що не розкрили інформацію про угоду публічно, і її умови невідомі.
Джерело: Мінфін
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