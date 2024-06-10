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10 червня 2024, 19:34

Президент Польщі підписав закон про обмеження пільг для українських біженців

Польський президент Анджей Дуда затвердив зміни до закону про допомогу громадянам України. Вони передбачають, що термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжується з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року, повідомляє Європейська правда.

Польський президент Анджей Дуда затвердив зміни до закону про допомогу громадянам України.

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Це дозволить українцям і далі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат. Водночас умови отримання допомоги українськими біженцями суттєво зміняться.

Зокрема, соціальна допомога за програмами «800+» (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і «добрий старт» (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) тепер надаватиметься українським сім'ям лише у разі, якщо дитина ходить до польської школи.

Ще одним нововведенням є можливість змінити статус перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR — призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Водночас запроваджується нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Крім того, скасовується одноразова соціальна допомога для українських воєнних біженців у розмірі 300 злотих ($75), а також грошова компенсація від держави для власників приватного житла, які надавали прихисток та харчування українським біженцям.

Додатково передбачається запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання громадян України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+57
gucci
gucci
10 червня 2024, 20:14
#
Гайда в Німеччину з цієї смердячої польщі. Невде так сладно мову вивчити, щоб мати ся за людину, а не холуя у пана?
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
10 червня 2024, 20:23
#
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