США вимагають від ЄС санкційних гарантій для підтримки кредиту Україні на $50 млрд

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін. Про це повідомляє газета Financial Times.

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Що відомо

Вашингтон вимагає, щоб ЄС продовжив санкції проти російських державних активів, які закінчуються кожні шість місяців, до кінця війни. Це необхідно для того, щоб США не залишилися єдиними відповідальними за виплати по кредитах, наданих Україні.

Однак будь-які зміни в санкційному режимі ЄС потребують схвалення всіх лідерів, включаючи Віктора Орбана, який ревно захищає своє право вето щодо санкцій.

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