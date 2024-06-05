США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін. Про це повідомляє газета Financial Times.
США вимагають від ЄС санкційних гарантій для підтримки кредиту Україні на $50 млрд
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Що відомо
Вашингтон вимагає, щоб ЄС продовжив санкції проти російських державних активів, які закінчуються кожні шість місяців, до кінця війни. Це необхідно для того, щоб США не залишилися єдиними відповідальними за виплати по кредитах, наданих Україні.
Однак будь-які зміни в санкційному режимі ЄС потребують схвалення всіх лідерів, включаючи Віктора Орбана, який ревно захищає своє право вето щодо санкцій.
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Пропозиція США викладена в обговоренні ЄС, підготовленому для віртуальної зустрічі міністрів фінансів блоку, де вони обговорять, як зібрати кошти для Києва.
Вашингтон наполягає на досягненні угоди перед самітом G7 в Італії наступного тижня, де механізм фінансування за рахунок прибутку від заморожених активів, ймовірно, стане центральним елементом підтримки України.
Основний варіант, що розглядається, — це план США надати Україні позику, можливо, разом з іншими країнами G7, приблизно рівну оціночним «надприбуткам» від сотень мільярдів доларів заморожених російських активів, що зберігаються на Заході. Дипломати кажуть, що це може бути до $50 млрд.
Нагадаємо
Раніше країни Євросоюзу схвалили передачу прибутків від заморожених російських активів Україні.
За словами глави МЗС Чехії Яна Липавського, 90% цих коштів піде на військову підтримку Києва, який тільки цього року може отримати таким чином 3 млрд євро.
Загалом, як очікується, активи росії приноситимуть близько 5 млрд євро прибутку щорічно. Україна отримуватиме ці кошти двічі на рік.
Коментарі - 1
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian.
«Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Напиклад, давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї, голіруч не зможе воювати з багатомільйонною армією. Давайте уявимо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?», — сказав він.