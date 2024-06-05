США вимагають від ЄС санкційних гарантій для підтримки кредиту Україні на $50 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 червня 2024, 14:00

США вимагають від ЄС санкційних гарантій для підтримки кредиту Україні на $50 млрд

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін. Про це повідомляє газета Financial Times.

США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Вашингтон вимагає, щоб ЄС продовжив санкції проти російських державних активів, які закінчуються кожні шість місяців, до кінця війни. Це необхідно для того, щоб США не залишилися єдиними відповідальними за виплати по кредитах, наданих Україні.

Однак будь-які зміни в санкційному режимі ЄС потребують схвалення всіх лідерів, включаючи Віктора Орбана, який ревно захищає своє право вето щодо санкцій.

Читайте: Угорщина блокує передачу Україні прибутку від російських активів

673="202″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="202″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); font-size: 16px; background-color: rgb (255, 255, 255);">

Пропозиція США викладена в обговоренні ЄС, підготовленому для віртуальної зустрічі міністрів фінансів блоку, де вони обговорять, як зібрати кошти для Києва.

Вашингтон наполягає на досягненні угоди перед самітом G7 в Італії наступного тижня, де механізм фінансування за рахунок прибутку від заморожених активів, ймовірно, стане центральним елементом підтримки України.

Основний варіант, що розглядається, — це план США надати Україні позику, можливо, разом з іншими країнами G7, приблизно рівну оціночним «надприбуткам» від сотень мільярдів доларів заморожених російських активів, що зберігаються на Заході. Дипломати кажуть, що це може бути до $50 млрд.

Нагадаємо

Раніше країни Євросоюзу схвалили передачу прибутків від заморожених російських активів Україні.

За словами глави МЗС Чехії Яна Липавського, 90% цих коштів піде на військову підтримку Києва, який тільки цього року може отримати таким чином 3 млрд євро.

Загалом, як очікується, активи росії приноситимуть близько 5 млрд євро прибутку щорічно. Україна отримуватиме ці кошти двічі на рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
5 червня 2024, 15:06
#
Наміри кандидата в президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні завдяки поступкам може не лише бути небезпечними для України, але й для позиції США у світі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian.
«Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Напиклад, давайте уявимо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. Наприклад. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї, голіруч не зможе воювати з багатомільйонною армією. Давайте уявимо. І уявіть собі на секунду, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США?», — сказав він.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає SAndreyS и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами