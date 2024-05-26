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26 травня 2024, 12:24

Угорщина блокує передачу Україні прибутку від російських активів

Угорщина блокує передачу доходів від заморожених російських активів Україні, пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

Угорщина блокує передачу доходів від заморожених російських активів Україні, пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоДержави Євросоюзу планували відправляти близько 2 млрд євро на рік Україні за рахунок доходів від російських активів у розмірі 190 мільярдів євро, що зберігаються у депозитарії у Бельгії.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Держави Євросоюзу планували відправляти близько 2 млрд євро на рік Україні за рахунок доходів від російських активів у розмірі 190 мільярдів євро, що зберігаються у депозитарії у Бельгії.

Відповідне рішення збиралися ухвалити одноголосно, проте Угорщина виступила проти, не наклавши водночас вето на документ, зазначає видання.

«Наразі вони блокують усе, що пов'язане з військовою підтримкою України», — розповіло одне із джерел. За його словами, Будапешт має намір блокувати виділення коштів Києву щонайменше до виборів до Європарламенту у червні цього року. Опитані FT європейські дипломати висловили сподівання, що вирішити проблему вдасться до липня.

Джерела FT також повідомили, що керівництво Євросоюзу запропонувало угорській владі угоду, згідно з якою їхня частка заблокованих активів не буде спрямована на купівлю зброї. Завдяки цій пропозиції Будапешт не наклав вето на проєкт.

При цьому Угорщина, в принципі, не проти передачі грошей, але автоматична схема платежів викликає у неї сумніви, зазначили співрозмовник видання.

Нагадаємо

Раніше країни Євросоюзу схвалили передачу прибутків від заморожених російських активів Україні.

За словами глави МЗС Чехії Яна Липавського, 90% цих коштів піде на військову підтримку Києва, який тільки цього року може отримати таким чином 3 млрд євро.

Загалом, як очікується, активи росії приноситимуть близько 5 млрд євро прибутку щорічно. Україна отримуватиме ці кошти двічі на рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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