Угорщина блокує передачу доходів від заморожених російських активів Україні, пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.
Угорщина блокує передачу Україні прибутку від російських активів
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Що відомо
Держави Євросоюзу планували відправляти близько 2 млрд євро на рік Україні за рахунок доходів від російських активів у розмірі 190 мільярдів євро, що зберігаються у депозитарії у Бельгії.
Відповідне рішення збиралися ухвалити одноголосно, проте Угорщина виступила проти, не наклавши водночас вето на документ, зазначає видання.
«Наразі вони блокують усе, що пов'язане з військовою підтримкою України», — розповіло одне із джерел. За його словами, Будапешт має намір блокувати виділення коштів Києву щонайменше до виборів до Європарламенту у червні цього року. Опитані FT європейські дипломати висловили сподівання, що вирішити проблему вдасться до липня.
Джерела FT також повідомили, що керівництво Євросоюзу запропонувало угорській владі угоду, згідно з якою їхня частка заблокованих активів не буде спрямована на купівлю зброї. Завдяки цій пропозиції Будапешт не наклав вето на проєкт.
При цьому Угорщина, в принципі, не проти передачі грошей, але автоматична схема платежів викликає у неї сумніви, зазначили співрозмовник видання.
Нагадаємо
Раніше країни Євросоюзу схвалили передачу прибутків від заморожених російських активів Україні.
За словами глави МЗС Чехії Яна Липавського, 90% цих коштів піде на військову підтримку Києва, який тільки цього року може отримати таким чином 3 млрд євро.
Загалом, як очікується, активи росії приноситимуть близько 5 млрд євро прибутку щорічно. Україна отримуватиме ці кошти двічі на рік.
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