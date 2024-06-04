Зростання тарифу на електроенергію: Кабмін обіцяє автоматично перерахувати субсидії

У зв’язку із зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують автоматично. Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Як зазначається, одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно.

Читайте: Уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн/кВт