У зв’язку із зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують автоматично. Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.
Зростання тарифу на електроенергію: Кабмін обіцяє автоматично перерахувати субсидії
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Що відомо
Як зазначається, одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно.
Читайте: Уряд встановив єдиний тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн/кВт
«Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці — липні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», Кабмін вирішив не розділяти кількість спожитих кіловатів й встановив єдиний тариф для населення — 4,32 грн/кВт. Рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня. Новий тариф почав діяти з 1 червня до кінця квітня 2025 року.
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