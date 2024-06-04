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4 червня 2024, 14:57

Польські фермери поновили блокування вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне»

Польські фермери вранці 4 червня заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне». Про це повідомили кореспондентові Укрінформу у пресслужбі ДПСУ.

Польські фермери вранці 4 червня заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне».
Фото:ukrinform

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Що відомо

«З 11.00 4 червня польські фермери заблокували вантажну ділянку в пункті пропуску „Рава-Руська — Гребенне“. Відтак очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України», — повідомили у пресслужбі.

Блокування, як очікується, триватиме до другої половини 6 червня.

Читайте: Польські фермери знову планують заблокувати рух вантажівок з України. Що відомо

Скільки пропускатимуть вантажівок

Раніше Держмитслужба поінформувала, що під час блокування вантажної ділянки в ПП «Рава-Руська — Гребенне» у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватись постійно.

Нагадаємо

29 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту на всіх пунктах пропуску, що на кордоні з Україною.

Джерело: Мінфін
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