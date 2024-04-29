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29 квітня 2024, 14:24

Блокування кордону: Польські фермери розблокували рух на всіх пунктах пропуску

Польські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Гребенне — Рава-Руська», що на кордоні з Україною. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Польські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Гребенне — Рава-Руська», що на кордоні з Україною.
Фото:eurointegration

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Розблокування кордонів

Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

«Водночас на в'їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту», — йдеться у повідомленні.

Як уточнили «Українській правді» в ДПСУ, наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковано.

Нагадаємо

9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі «Зосин-Устилуг». Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
29 квітня 2024, 17:22
#
Польський бізнес втрачає прибутки в Україні і ось результат.
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