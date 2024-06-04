Глава UniCredit про продаж російської «дочки»: ми намагаємося, але шансів мало

Продаж банку UniCredit у росії — надзвичайно складне завдання, оскільки потребує одночасної відповідності «політичній волі» москви та з іншого боку — уникнення санкцій, причому з обох боків. Про це в інтерв'ю газеті Financial Times заявив головний виконавчий директор італійського UniCredit банку Андреа Орчел.

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Продаж банку

«Продати або вивести [бізнес] з росії, продавши свій банк або знайшовши інші схеми, надзвичайно складно, тому що потрібно вписатися в „сіру зону“, що постійно скорочується, де ти повинен відповідати політичній волі і уникати санкцій з обох сторін», — сказав Орчел.

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За його словами, банк не залишає спроби знайти вихід із ситуації та піти з росії, проте шанси на це глава UniCredit оцінює як невисокі. Це не означає, що ми перестали намагатися. Ми постійно розглядаємо альтернативні варіанти, але ймовірність цього невелика", — повідомив він FT.

Нагадаємо

На початку травня 2024 року Bloomberg повідомляло, що італійська банківська група UniCredit могла бути серед банків, які отримали листа від Європейського центрального банку (ЄЦБ) із закликом скоротити операції в Росії. У квітні такий лист отримав Raiffeisen Bank International (RBI).

«Кожен банк у Європі, який хоч якось пов'язаний з росією, швидше за все, отримав лист від ЄЦБ», — заявив тоді агентству Андреа Орчел, відмовившись обговорювати, чи отримував такий лист UniCredit.

У липні 2022 року глава італійської UniCredit Андреа Орчел обіцяв, що гурт вивчить можливості продати російські дочірні банки. При цьому продавати російський бізнес «за будь-яку ціну» група не буде. У 2023 році чистий прибуток російського бізнесу UniCredit склав 665 млн євро.