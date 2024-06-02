Російський суд: UniCredit може розблокувати активи, заклавши російські облігації банку

У п'ятницю російський суд вирішив пом'якшити обмеження щодо UniCredit, дозволивши італійському банку використовувати російські суверенні облігації як заставу замість інших активів і майна. Про це повідомляє Reuters.

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У середині травня арбітражний суд Санкт-Петербурга постановив арештувати цінні папери, нерухомість і рахунки UniCredit на суму 462,7 млн євро ($503 млн), а також 100% акцій UniCredit Leasing і UniCredit Garant.

«ЮніКредит Лізинг» та «ЮніКредит Гарант» є дочірніми компаніями АТ «ЮніКредит Банк», російського відділення італійської групи. Раніше в травні UniCredit заявила, що конфіскація торкнулася лише частини активів російського підрозділу, а не всієї дочірньої компанії.

Після арешту активів російський підрозділ UniCredit домовився з позивачем, «РусХімАльянс», про те, щоб UniCredit передала в заставу авуари російських казначейських облігацій ОФЗ (облігації федерального займу) ринковою вартістю близько 50 млрд рублів ($556 млн), повідомив суд.

«Це вважається пропорційним позовним вимогам, з урахуванням того, що ціна облігацій зазнає періодичних змін в залежності від впливу різних зовнішніх ринкових факторів», — йдеться в повідомленні суду.

Договір застави ОФЗ пом'якшує умови існуючих обмежень, зберігаючи при цьому можливість примусового виконання рішення суду в майбутньому, відзначили в російському суді.

Італійський банк був одним із кредиторів-гарантів за контрактом на будівництво газопереробного заводу в росії з німецькою Linde. Пізніше угоду розірвали через санкції Заходу.

Коли проект було зупинено, «РусХімАльянс», спільне підприємство, яке на 50% належить російському газовому гіганту «Газпром», здійснило авансовий платіж у 2 млрд євро за контрактом на 10 млрд євро.