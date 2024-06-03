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3 червня 2024, 10:16

Норвегія знову посилила правила стосовно біженців із України

Громадяни України, котрі мали в Норвегії дозвіл на тимчасовий колективний захист від війни, але в яких цей дозвіл було відкликано або не продовжено, не можуть згодом знову його отримати. Відповідне посилення до правил захисту ухвалило Міністерство юстиції та громадської безпеки Норвегії, передає Інтерфакс-Україна.

Громадяни України, котрі мали в Норвегії дозвіл на тимчасовий колективний захист від війни, але в яких цей дозвіл було відкликано або не продовжено, не можуть згодом знову його отримати.
Фото:depositphotos

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Деталі

«Норвегія витрачає багато грошей на прискорене опрацювання та розселення українських прохачів притулку за спеціальною схемою. Центристська партія і Лейбористська партія в уряді вважають неправильним, що прохачі притулку, які добровільно повернулися або порушили правила, повинні знову отримувати особливий режим», — сказала міністерка юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель.

За даними Директорату у справах імміграції Норвегії, близько 2 тис. українців, які мають тимчасовий колективний захист, не отримали продовження річного дозволу на перебування в Норвегії.

Читайте: Сотням українців у Норвегії можуть запропонувати залишити країну

У багатьох випадках йдеться про людей, які переїхали назад в Україну або в інші країни Європи. Ці люди більше не зможуть отримати колективний захист у Норвегії, якщо знову звернуться по нього; натомість вони будуть направлені на звичайну індивідуальну процедуру надання притулку.

Міністерка також не виключає можливості подальшого посилення правил надання тимчасового колективного захисту в Норвегії.

«Імміграція має бути стійкою. Тому ми розглядаємо можливість подальшого посилення схеми тимчасового колективного захисту», — сказала вона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в січні 2024 року уряд Норвегії оголосив про посилення заходів контролю за прибулими з України, покликаними зменшити їхню кількість, адже у країні не вистачає ресурсів, щоб забезпечувати всім належні умови.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
3 червня 2024, 12:45
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Холод і дощі. Перша ассоціація з Норвегією.
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