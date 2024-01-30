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30 січня 2024, 13:37

Норвегія посилює умови перебування для українських біженців

Уряд Норвегії оголосив про посилення заходів контролю за прибулими з України, покликаними зменшити їхню кількість, адже у країні не вистачає ресурсів, щоб забезпечувати всім належні умови. Про це повідомляє «Європейська правда».

Уряд Норвегії оголосив про посилення заходів контролю за прибулими з України, покликаними зменшити їхню кількість, адже у країні не вистачає ресурсів, щоб забезпечувати всім належні умови.
Фото: pixabay.com

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Пропозиції, які представили на пресконференції міністерка праці й соціальної інтеграції Норвегії Тоньє Бренна та міністерка юстиції Емілі Мель, спрямовані передусім на скорочення фінансової допомоги українським біженцям.

Насамперед українці, які живуть у приватних помешканнях, а це центрах надання притулку, більше не отримуватимуть фінансові виплати.

Для отримання одноразової грошової допомоги (наразі це майже 93 000 крон, або 8 200 євро) треба перебувати в Норвегії мінімум рік. Також буде скорочена початкова допомога для пар з України без дітей приблизно на 6 000 норвезьких крон (530 євро) на місяць.

Норвезький уряд також хоче прив’язати надання певних соцвиплат і послуг українським біженцям із перебуванням у країні, але ці положення ще будуть обговорюватись.

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Крім того, пропонується заохочувати біженців з України, які відвідують імміграційні курси в Норвегії, активніше шукати роботу чи підробіток.

Як пояснила голова норвезького Мін'юсту Емілі Мель, ці заходи потрібні для контролю кількості прибулих до Норвегії, на яку припадає понад половина українських біженців з-поміж усіх нордичних країн.

«Уряд вважає, що ми повинні посилити програму і рівень виплат, щоб забезпечити контроль над потоком біженців. Ми не повинні допустити, щоб тиск на муніципалітети став настільки високим, що підтримка допомоги Україні може бути поставлена під сумнів», — заявила вона.

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Нагадаємо

На початку грудня Норвегія вже посилювала окремі умови перебування українських біженців — через великий інтерес до Норвегії українців, які виїхали у Європу через війну, та більш вигідні умови, ніж у сусідніх країнах, — але їх виявилось недостатньо.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+14
Три літри
Три літри
30 січня 2024, 14:13
#
Так не посилює, а погіршує.

Знов ви гуглетранслетнулись?
+
+39
TattiReuven
TattiReuven
30 січня 2024, 14:20
#
И правильно. Приехали. Планируют оставаться. Надо учить язык и работать . Война надолго, судя по всему
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