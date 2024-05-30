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30 травня 2024, 14:05

Сотням українців у Норвегії можуть запропонувати залишити країну

Директорат з питань імміграції Норвегії (UDI) розпочинає індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку повномасштабного вторгнення рф не проживали в Україні. Про це заявила міністр юстиції та надзвичайних ситуацій країни Емілія Енгер Мель, повідомляє NRK.

Директорат з питань імміграції Норвегії (UDI) розпочинає індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку повномасштабного вторгнення рф не проживали в Україні.
Фото: pixabay.com

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«Ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації людини. Серед іншого, звідки вона приїхала», — заявила вона.

Після повномасштабного вторгнення рф, уряд Норвегії швидко запровадив схему колективного захисту для переселенців з України.

Схема колективного захисту надає дозвіл на проживання без індивідуальної оцінки потреби в захисті. Відтоді понад 77 000 українців звернулися за колективним захистом у Норвегії, свідчать оновлені дані UDI.

Українці, які жили в інших країнах, коли почалася велика війна, не підпадають під цю схему, проте їм дозволили залишитися в Норвегії, оскільки для українців скасовано обов’язок виїзду.

Зараз UDI починає індивідуальний розгляд заяв про надання притулку. Йдеться про 800−1000 українців, яким можуть наказати покинути Норвегію.

Зазначається, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) — це чоловіки призовного віку.

Водночас міністерство юстиції у своєму листі журналістам заявило, що ризик мобілізації не є підставою для проживання в Норвегії.

«Призов і служба у зв'язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному окремому випадку», — йдеться в повідомленні відомства.

За словами Мель, Норвегія приймає набагато більше біженців, ніж її сусіди.

«Тому ми посилили контроль. Зараз ця пропорція знизилася з 60% до близько 35%, і ми все ще розглядаємо можливість його подальшого посилення», — додала вона.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в січні 2024 року уряд Норвегії оголосив про посилення заходів контролю за прибулими з України, покликаними зменшити їхню кількість, адже у країні не вистачає ресурсів, щоб забезпечувати всім належні умови.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+12
ux ui
ux ui
30 травня 2024, 14:31
#
Все правильно, на мясокомбинат карлика диктатора. А то разжирели там в своей Норвегии на халявные бабки. На консервы уже пора
+
+45
vfp
vfp
30 травня 2024, 15:15
#
Клиника
+
0
Три літри
Три літри
30 травня 2024, 17:07
#
Як і все на Московіі
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
30 травня 2024, 16:37
#
Сирійцям вони теж будуть пропонувати залишити країну?
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