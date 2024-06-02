Хакери зламали японську криптобіржу DMM Bitcoin і викрали біткоїни на понад $300 мільйонів

Японська криптовалютна біржа DMM Bitcoin повідомила про несанкціонований доступ до рахунків компанії, на яких зберігався біткоїн. Зловмисники вивели з біржі 4502,9 BTC, що наразі становить понад $300 млн. Про це пише Incrypted.

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Представники DMM Bitcoin заявили про припинення спотових операцій на платформі до з’ясування всіх обставин події. Клієнти також можуть зіткнутися із затримками під час зняття коштів у єнах, заявили в компанії.

При цьому про будь-які подробиці хакерської атаки й метод злому не повідомляють.

Команда біржі зазначила, що відшкодує всі збитки та поповнить резерви першої криптовалюти. Терміни закупівлі біткоїна представники фірми не стали оголошувати.

Хакерська атака на DMM Bitcoin стала другим за величиною зломом серед японських компаній. У 2018 році платформа Coincheck втратила внаслідок експлойту $370 млн.