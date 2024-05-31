Сьогодні, 31 травня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії для населення та промисловості. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Вимикати електроенергію сьогодні не будуть, проте незабаром ситуація знову погіршиться — Укренерго
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У разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання у компанії повідомлять додатково.
Незабаром ситуація погіршиться
Відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня — це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій. Про це в коментарі «Українській правді» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, вже незабаром ситуація знову погіршиться.
«Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову», — зазначив Кудрицький.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.
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Ймовірно, це станеться сьогодні, 31 травня. Наразі тривають розрахунки.
Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
«Що стосується цифр, цін, змін — все ще в процесі. Підрахунки ще тривають. Після рішення уряду можна буде коментувати», — наголосила вона.
За інформацією ЗМІ, в Україні буде два тарифи на світло: 2,64 грн за споживання до 100 кВт-година (не зміниться) і 4,8 грн за все, що понад 100 кВт-година.