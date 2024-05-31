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31 травня 2024, 8:42

Вимикати електроенергію сьогодні не будуть, проте незабаром ситуація знову погіршиться — Укренерго

Сьогодні, 31 травня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії для населення та промисловості. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Сьогодні, 31 травня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії для населення та промисловості.
Фото: pixabay.com

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У разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання у компанії повідомлять додатково.

Незабаром ситуація погіршиться

Відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня — це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій. Про це в коментарі «Українській правді» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, вже незабаром ситуація знову погіршиться.

«Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову», — зазначив Кудрицький.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
31 травня 2024, 11:52
#
В Україні зросте тариф на електроенергію. Напередодні Кабінет міністрів рішення не ухвалив.
Ймовірно, це станеться сьогодні, 31 травня. Наразі тривають розрахунки.
Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.
«Що стосується цифр, цін, змін — все ще в процесі. Підрахунки ще тривають. Після рішення уряду можна буде коментувати», — наголосила вона.
За інформацією ЗМІ, в Україні буде два тарифи на світло: 2,64 грн за споживання до 100 кВт-година (не зміниться) і 4,8 грн за все, що понад 100 кВт-година.
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