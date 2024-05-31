Вимикати електроенергію сьогодні не будуть, проте незабаром ситуація знову погіршиться — Укренерго

Сьогодні, 31 травня, в Україні не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії для населення та промисловості. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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У разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання у компанії повідомлять додатково.

Незабаром ситуація погіршиться

Відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня — це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій. Про це в коментарі «Українській правді» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, вже незабаром ситуація знову погіршиться.

«Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову», — зазначив Кудрицький.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.