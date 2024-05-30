Приватбанк у 2023 році отримав рекордний прибуток

У 2023 році державний Приватбанк отримав рекордний прибуток до оподаткування в обсязі 72,8 млрд грн. За результатами року банк виплатив державі 57 млрд грн у вигляді податку на прибуток та дивідендів. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Загалом у вигляді дивідендів та податків у 2018−2023 роках банк вже повернув державі майже 180 млрд грн.

Чистий кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс удвічі з початку повномасштабного вторгнення.

У пресслужбі банку також додали, що Приватбанк зберігає лідерство у роздрібному кредитуванні, збільшивши кредитний портфель на 39% (17 млрд грн).

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«Для забезпечення надійності та безпеки своїх сервісів банк продовжив інвестувати в кібербезпеку та модернізував свою IT-інфраструктуру. В різних типах приміщень банку встановлено понад 800 генераторів. Укриттями обладнано майже 4000 робочих місць», — йдеться у повідомленні.