Укравтопром: українці віддають перевагу бензиновим авто

У I кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів. З цієї кількості, за даними Держмитслужби, три чверті цього імпорту охопили автомобілі, обладнані традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Про це пише Укравтопром.