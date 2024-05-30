У I кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів. З цієї кількості, за даними Держмитслужби, три чверті цього імпорту охопили автомобілі, обладнані традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Про це пише Укравтопром.
30 травня 2024, 12:13
Укравтопром: українці віддають перевагу бензиновим авто
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Структура імпорту легковиків за типами двигунів
- Бензинові — 52%
- Дизельні — 23%
- Електро — 18%
- Гібридні — 7%.
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У квітні до топ-10 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Mazda CX5 — 220 од.;
- KIA Sportage — 185 од.;
- Toyota RAV-4 — 174 од.;
- Renault Duster — 111 од.;
- Hyundai Tucson — 110 од.;
- Suzuki Vitara — 106 од.;
- Suzuki SX4 — 94 од.;
- Skoda Octavia — 94 од.;
- VW Tiguan — 83 од.;
- KIA Cee'd — 61 од.
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Джерело: Мінфін
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