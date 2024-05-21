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21 травня 2024, 18:10

На порталі «Дія» тепер можна подати заяву про пошкоджене майно

На порталі Дія можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно. Раніше такий сервіс був доступний тільки у мобільному застосунку, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

На порталі Дія можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі Дія… Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини», — йдеться у повідомленні.

У разі використання порталу, потрібно клікнути на «Каталог послуг» та обрати «Заява про відшкодування збитків».

Наразі послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Згодом подати заяву до міжнародного Реєстру збитків буде можливо й без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Якщо заявник використовує застосунок «Дія», то необхідно обрати меню «Сервіси», а потім — «Відшкодування збитків».

Джерело: Мінфін
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