Західні компанії почали відмовлятися від виходу з росії — FT

Деякі західні компанії, зокрема Avon, Air Liquide та Reckitt, залишилися в росії, попри плани піти після вторгнення в Україну, пише Financial Times.

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За даними Київської школи економіки (KSE), з 2022 року в росії залишилося понад 2100 транснаціональних корпорацій порівняно з приблизно 1600 міжнародними компаніями, які або пішли з ринку, або згорнули свою діяльність.

У вересні 2022 Air Liquide оголосила, що підписала меморандум про взаєморозуміння з продажу свого російського бізнесу команді місцевих менеджерів. Однак угода так і не отримала схвалення уряду росії, залишивши компанію у підвішеному стані.

Деякі компанії більше не почуваються зобовʼязаними залишити країну. Avon розпочала процес продажу свого російського бізнесу та отримала пропозиції, але вирішила їх не приймати.

Хоча у квітні 2022 року компанія Reckitt оголосила, що «почала процес, спрямований на передачу прав власності на свій російський бізнес», її новий виконавчий директор Кріс Ліхт зайняв інший підхід. «Ми продовжуємо розглядати варіанти, але вони стали складнішими…», — сказав він FT минулого місяця.

У березні 2022 року компанія PepsiCo оголосила, що призупинила продаж та виробництво свого флагманського напою в росії, але продовжує вести молочний бізнес у країні, в якому безпосередньо працевлаштовано 20 000 осіб та побічно 40 000 сільськогосподарських робітників.

Конкуруюча компанія Coca-Cola припинила постачання своїх сиропів для безалкогольних напоїв до Росії, але цю роль зайняла компанія Coca-Cola Hellenic, місцевий виробник напоїв, де їй належить 21% акцій.