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28 травня 2024, 10:45

Західні компанії почали відмовлятися від виходу з росії — FT

Деякі західні компанії, зокрема Avon, Air Liquide та Reckitt, залишилися в росії, попри плани піти після вторгнення в Україну, пише Financial Times.

Деякі західні компанії, зокрема Avon, Air Liquide та Reckitt, залишилися в росії, попри плани піти після вторгнення в Україну, пише Financial Times.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа даними Київської школи економіки (KSE), з 2022 року в росії залишилося понад 2100 транснаціональних корпорацій порівняно з приблизно 1600 міжнародними компаніями, які або пішли з ринку, або згорнули свою діяльність.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними Київської школи економіки (KSE), з 2022 року в росії залишилося понад 2100 транснаціональних корпорацій порівняно з приблизно 1600 міжнародними компаніями, які або пішли з ринку, або згорнули свою діяльність.

У вересні 2022 Air Liquide оголосила, що підписала меморандум про взаєморозуміння з продажу свого російського бізнесу команді місцевих менеджерів. Однак угода так і не отримала схвалення уряду росії, залишивши компанію у підвішеному стані.

Деякі компанії більше не почуваються зобовʼязаними залишити країну. Avon розпочала процес продажу свого російського бізнесу та отримала пропозиції, але вирішила їх не приймати.

Хоча у квітні 2022 року компанія Reckitt оголосила, що «почала процес, спрямований на передачу прав власності на свій російський бізнес», її новий виконавчий директор Кріс Ліхт зайняв інший підхід. «Ми продовжуємо розглядати варіанти, але вони стали складнішими…», — сказав він FT минулого місяця.

У березні 2022 року компанія PepsiCo оголосила, що призупинила продаж та виробництво свого флагманського напою в росії, але продовжує вести молочний бізнес у країні, в якому безпосередньо працевлаштовано 20 000 осіб та побічно 40 000 сільськогосподарських робітників.

Конкуруюча компанія Coca-Cola припинила постачання своїх сиропів для безалкогольних напоїв до Росії, але цю роль зайняла компанія Coca-Cola Hellenic, місцевий виробник напоїв, де їй належить 21% акцій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+60
Kharakternyk
Kharakternyk
28 травня 2024, 11:08
#
Я нікому нічого не должен, крім своїх батьків:)
+
+30
zevs1
zevs1
28 травня 2024, 11:14
#
Так почему же наши дети ему что-то должны
+
+30
bonv
bonv
28 травня 2024, 11:15
#
Вигода змінює плани…
+
0
xo4y
xo4y
28 травня 2024, 11:40
#
У кого війна, а хтось гроші заробляє.
+
0
Саша Ник
Саша Ник
28 травня 2024, 11:46
#
«Потужно» санкциями обложили врага… Крым вернут 100% и репараций горячих насыпят сверху.
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
28 травня 2024, 11:49
#
Я думал фильм Голодные игры это фантастика, а оказалось документалка
+
+15
bonv
bonv
28 травня 2024, 11:52
#
Новий скандал з мобілізацією: Одеський ТЦК заробив мільйон доларів на ухилянтах.
ДБР викрило багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах в Одеському ТЦК. Злочинними послугами скористалися 138 людей. За даними правоохоронців, організував механізм заробітку на чоловіках, які хотіли уникнути мобілізації, начальник відділу Приморського РТЦК та С П Одеси. Ціни на такі «послуги» коливалися від 4,5 до 7 тисяч доларів.
Фігурант на оборудках з ухилянтами заробив щонайменше мільйон доларів США. Ба більше, протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування від липня 2023 року.
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