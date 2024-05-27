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27 травня 2024, 16:10

ШІ-стартап Маска xAI отримав оцінку $24 млрд

ШІ-стартап Ілона Маска xAI залучив $6 млрд у рамках чергового раунду фінансування, досягнувши оцінки $24 млрд і ставши конкурентом OpenAI, пише Reuters.

ШІ-стартап Ілона Маска xAI залучив $6 млрд у рамках чергового раунду фінансування, досягнувши оцінки $24 млрд і ставши конкурентом OpenAI, пише Reuters.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоУ недавньому раунді фінансування брали участь такі інвестори, як Andreessen Horowitz та Sequoia Capital, і згідно з повідомленням Маска в мережі X, попередня оцінка стартапу досягла $18 млрд.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

У недавньому раунді фінансування брали участь такі інвестори, як Andreessen Horowitz та Sequoia Capital, і згідно з повідомленням Маска в мережі X, попередня оцінка стартапу досягла $18 млрд.

Отримані гроші буде використано для виведення на ринок перших продуктів xAI, створення передової інфраструктури та прискорення наукових досліджень.

Читайте: Стартап з розробки ШІ Ілона Маска отримав інвестиції у розмірі $500 мільйонів — Bloomberg

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що компанія xAI Ілона Маска залучила $6 млрд у раунді фінансування серії B за підтримки венчурних фірм Andreessen Horowitz та Sequoia Capital.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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