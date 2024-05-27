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27 травня 2024, 10:47

Компанія Маска залучила $6 млрд на розробку штучного інтелекту

Компанія xAI Ілона Маска залучила $6 млрд у раунді фінансування серії B за підтримки венчурних фірм Andreessen Horowitz та Sequoia Capital. Про це пише Bloomberg.

Компанія xAI Ілона Маска залучила $6 млрд у раунді фінансування серії B за підтримки венчурних фірм Andreessen Horowitz та Sequoia Capital.
Фото: pixabay.com

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Що відомо

Збір коштів, про який було оголошено 26 травня, відбувається менш ніж через рік після дебюту xAI і знаменує собою одну з найбільших інвестицій у область розробки інструментів штучного інтелекту.

Розробка ШІ Маском тісно пов'язана з X.com, соціальною мережею, раніше відомою як Twitter, де xAI розпочав свою діяльність із сервісу Grok AI.

Читайте: Стартап з розробки ШІ Ілона Маска отримав інвестиції у розмірі $500 мільйонів — Bloomberg

Гроші будуть використані для виведення на ринок перших продуктів xAI, створення передової інфраструктури та прискорення досліджень та розробок майбутніх технологій.

«Найближчими тижнями буде оголошено ще більше», — сказав Маск у повідомленні на X у відповідь на оголошення про фінансування.

Хоча xAI не повідомила, у що її оцінили після останнього раунду фінансування, в інших повідомленнях ЗМІ раніше передбачалося, що компанія буде оцінена у суму від 18 до 24 мільярдів доларів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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