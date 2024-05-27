Компанія xAI Ілона Маска залучила $6 млрд у раунді фінансування серії B за підтримки венчурних фірм Andreessen Horowitz та Sequoia Capital. Про це пише Bloomberg.
Компанія Маска залучила $6 млрд на розробку штучного інтелекту
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
Збір коштів, про який було оголошено 26 травня, відбувається менш ніж через рік після дебюту xAI і знаменує собою одну з найбільших інвестицій у область розробки інструментів штучного інтелекту.
Розробка ШІ Маском тісно пов'язана з X.com, соціальною мережею, раніше відомою як Twitter, де xAI розпочав свою діяльність із сервісу Grok AI.
Читайте: Стартап з розробки ШІ Ілона Маска отримав інвестиції у розмірі $500 мільйонів — Bloomberg
Гроші будуть використані для виведення на ринок перших продуктів xAI, створення передової інфраструктури та прискорення досліджень та розробок майбутніх технологій.
«Найближчими тижнями буде оголошено ще більше», — сказав Маск у повідомленні на X у відповідь на оголошення про фінансування.
Хоча xAI не повідомила, у що її оцінили після останнього раунду фінансування, в інших повідомленнях ЗМІ раніше передбачалося, що компанія буде оцінена у суму від 18 до 24 мільярдів доларів.
Коментарі