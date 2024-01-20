Компанія з розробки штучного інтелекту (ШІ) xAI Ілона Маска залучила інвестиції розміром у $500 млн. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з переговорами. Проте Маск спростовує це повідомлення.
Стартап з розробки ШІ Ілона Маска отримав інвестиції у розмірі $500 мільйонів — Bloomberg
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Видання зазначило, що xAI обговорює оцінку в $15−20 млрд, хоча умови можуть змінитися в найближчі тижні.
У листопаді Маск заявив, що інвестори в акціонерний капітал X (раніше Twitter) володітимуть 25% xAI.
Оцінюють, що на практиці це означає, що цим інвесторам пропонується інвестувати в xAI щонайменше 25% від суми, яку вони вклали в X. Очікується, що Маск та інвестори остаточно узгодять умови протягом наступних кількох тижнів.
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Окрім цього деякі сторони розраховують отримати обчислювальні потужності на додаток, а в деяких випадках і замість акцій xAI.
Це було б вигідно для портфельних компаній венчурних фірм, яким необхідно інтенсивно обробляти дані для створення нових продуктів штучного інтелекту.
Ілон Маск спростовує інформацію Bloomberg
Ілон Маск прокоментував повідомлення видання і заявив, що це фейк.
«Це фейкові новини з Bloomberg», — написав він у X.
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