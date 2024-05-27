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27 травня 2024, 13:46

Імпорт легкових автомобілів в Україну перевищив $1 млрд

В Україну завезли 86 000 легкових автомобілів на загальну заявлену вартість $1,1 млрд за перший квартал 2024 року. Держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

В Україну завезли 86 000 легкових автомобілів на загальну заявлену вартість $1,1 млрд за перший квартал 2024 року.
Фото: checkcar.vin

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Імпорт авто

Для порівняння, за перший квартал 2023 року в Україну було завезено 52 000 автомобілів (на 67% менше, ніж у I кварталі 2024 року) із заявленою вартістю понад $705,8 млн (на 61% менше) та до бюджету сплачено 7,4 млрд грн (на 49% менше).

Звідки завозили авто

Найбільше легкових автомобілів завезли з Німеччини — 17 100, США — 14 500 авто та Китаю — 9100 авто.

До п'ятірки також увійшли автомобілі з Японії — 8900 авто та Південної Кореї — 4400 авто.

Десятку лідерів серед країн, з яких найбільше завозили автомобілі в Україну, закривають: Словаччина — 4200 авто, Франція — 4100 авто, Мексика — 4000 авто, Велика Британія — 3700 авто та Чехія — 3700 авто.

Читайте: ЄС посилить санкції проти білорусі, щоб припинити імпорт елітних авто до росії — Financial Times

У грошовому вираженні найбільший імпорт авто зі США — на $211,2 млн (до держбюджету було сплачено 2 млрд грн), Німеччини — $168,7 млн (2,1 млрд грн) Китаю — $138,2 млн (182,3 млн грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
27 травня 2024, 13:56
#
Смердючого китайського дєрьма навезли…
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
27 травня 2024, 14:05
#
Серед цих авто Ferrari Roma для чиновника який працює на Міноборони, який ввезено за пільговою безмитною ставкою під час війни
+
0
zevs1
zevs1
27 травня 2024, 14:38
#
Может себе позволить.
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