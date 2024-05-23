ЄС посилить санкції проти білорусі, щоб припинити імпорт елітних авто до росії — Financial Times

Європейський Союз готується посилити санкції проти білорусі та закрити лазівку, яка дозволяла рф імпортувати розкішні автомобілі та інші західні товари, заборонені в росії. Про це повідомляє Financial Times.

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ЄС вже запровадив кілька раундів санкцій проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка за підтримку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Але обмеження щодо білорусі були слабшими, ніж обмеження щодо росії, що дозволило Кремлю використовувати свого союзника як лазівку для західних товарів, які використовуються у військових діях, а також предметів розкоші.

Нові санкції

Згідно з проектом, з яким ознайомились в Financial Times, нові обмеження, які обговорюють країни-члени ЄС, спрямовані на мінімізацію ризику обходу санкцій.

Нові санкції заборонять експорт до та через білорусь технологій і товарів, які можуть використовуватися у військових цілях, а також скрапленого природного газу. ЄС також припинить імпорт діамантів з білорусі, відображаючи нещодавню заборону на каміння російського походження.

Якщо нові санкції будуть прийняті 27 країнами-членами блоку, одним із основних потоків, який буде зупинено, будуть автомобілі класу люкс. Згідно з нинішньою системою, європейські автовиробники все ще можуть продавати свої автомобілі високого класу в білорусь, але не в росію.

«Люди з оточення Лукашенка, які мали зв’язки з росією, отримали велику вигоду від цього. Вони збагачувалися… Ми також знаємо, як предмети розкоші потрапляють до росії — через білорусь», — заявив Вітіс Юрконіс, директор проекту мозкового центру Freedom House у Вільнюсі.

Потік авто і запчастин до білорусі

Щомісячний потік транспортних засобів і запчастин до білорусі з країн ЄС зріс з $50 млн в січні 2022 року до $268 млн в січні 2024 року. Тепер це найбільший окремий компонент експорту ЄС-білорусь, переважно з Німеччини та Польщі.

Найбільше зростання експорту зафіксовано у найдорожчих категоріях автомобілів — тих, що потрапили під санкції ЄС проти росії. Митники ЄС вважають, що білоруські компанії стали ключовою частиною російських контрабандних мереж, які постачають новітні західні автомобілі до Москви.

Російські документи показують, що один Rolls-Royce Cullinan Black Badge, виготовлений наприкінці 2022 року, потрапив до росії через білорусь. Автомобіль, вартість якого в документах становить $630 000, був у росії протягом дев’яти місяців після виходу з заводу.

Ті самі торгові дані також показують, що щонайменше 28 Maybach, бренду класу люкс, який належить Mercedes-Benz, потрапили в росію через білоруських постачальників у 2023 році. Середня ціна цих автомобілів становила $217 000.