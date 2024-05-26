США розглядають запровадження санкції проти зарубіжних банків, що працюють у росії

США розглядають можливість посилення вторинних санкцій щодо банків, які ведуть бізнес у рф. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Йеллен в інтерв'ю Reuters, передає УНН. За її даними європейські банки стикаються з дедалі більшими ризиками, працюючи в росії.

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«Ми розглядаємо потенційне посилення наших санкцій щодо банків, які ведуть бізнес у росії», — заявила Йеллен в інтерв'ю агентству Reuters, відмовившись повідомити подробиці і не назвавши жодного конкретного банку, проти якого вони можуть бути спрямовані.

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Що відомо

Виступаючи в кулуарах зустрічі фінансових лідерів G7 у північній Італії, Йєллен заявила, що санкції, пов'язані з операціями банків у росії, будуть запроваджені «тільки якщо для цього буде причина, але робота у росії створює дуже багато ризиків».

На запитання, чи хотіла б вона, щоб австрійський Raiffeisen Bank International та італійський банк UniCredit пішли з росії, Йєллен відповіла: «Я вважаю, що їхні керівники порадили їм бути гранично обережними в тому, що вони там роблять».

Raiffeisen є найбільшим європейським кредитором, що веде бізнес у росії, за ним слідує UniCredit.