Економічна активність Аргентини впала на 8,4% — це найбільше падіння з 2020 року

Економічна активність Аргентини в березні впала на 8,4% порівняно з роком раніше, повідомило офіційне статистичне агентство країни. Це стало п’ятим місячним падінням поспіль і найрізкішим падінням з 2020 року, пише Reuters.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Президент Аргентини Хав'єр Miлей розпочав болісну економію, щоб знизити зростання бідності та річну інфляцію майже до 300%. Згідно з даними, опублікованими аргентинським статистичним агентством INDEC, дев’ять секторів зафіксували падіння в порівнянні з минулим роком, насамперед будівництво, яке показало падіння на 29,9%, і обробна промисловість, яка впала на 19,6%.

Читайте: Аргентина скоротила видатки на 50% й уперше за 12 років має бездефіцитний бюджет

Падіння активності в березні слідує за падінням у річному обчисленні на 3,0% у лютому та 4,1% у січні.

За рік до березня економічна активність Аргентини впала на 5,3%.