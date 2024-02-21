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21 лютого 2024, 15:53

Аргентина скоротила видатки на 50% й уперше за 12 років має бездефіцитний бюджет

В Аргентині ухвалено збалансований за видатками та доходами бюджет, який став на 50% меншим. Це перше таке рішення за понад, ніж 10 років в історії країни. Це було досягнуто шляхом шокового скорочення бюджетних асигнувань наполовину, який ініціював новий президент Хав'єр Мілей. Про це пише Вarrons.

В Аргентині ухвалено збалансований за видатками та доходами бюджет, який став на 50% меншим.

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Це перший (місячний) фінансовий профіцит з серпня 2012 року та перший профіцит за січень з 2011 року, повідомило аргентинське міністерство економіки.

Разом із тим Мілей веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо кредиту в розмірі $44 мільярди та обіцяє досягти балансу державних фінансів цього року. Зокрема, аргентинська влада у січні досягла скорочення видатків на ключові витрати — субсидії на паливо, транспорт, державні контракти.

Як коментували раніше в новому уряді країни, фінансування великих державних проєктів є недосконалим рішенням, бо ці гроші зазвичай не розширюють зайнятість, а сприяють збагаченню окремих бізнесменів.

Рішення зменшити видатки має і зворотний ефект — рівень бідності в Аргентині досяг 57,4% у січні, що є найвищим показником за 20 років.

Згідно зі звітом, девальвація песо, здійснена новим президентом країни незабаром після його інавгурації на початку грудня, і викликане нею підвищення цін призвели до зростання рівня бідності.

Інфляція в Аргентині становить понад 250%, хоча ще рік тому вона була не більше 100%.

Читайте також: Аргентина продала векселі на $3,2 млрд, щоб розплатитись з боргами

Джерело: Мінфін
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