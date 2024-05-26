Пишний запевнив, що обмеження переказів між фізособами не торкнуться 99% громадян

Обмеження переказів з картки на картку до 30 трансакцій на місяць не вплинуть на 99% громадян і принесуть бюджету додаткові кошти. У випадку з волонтерами можуть бути визначені індивідуальні ліміти. Про це повідомив глава Нацбанку Андрій Пишний.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Пояснення глави НБУ

За його словами, у фінустанові не бачать негативного ефекту для волонтерів. В рамках взаємодії з клієнтом та керуючись ризикоорієнтованим підходом можуть бути визначені індивідуальні ліміти.

«Обмеження жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів! Адже кількість можливих вхідних операцій на картку не змінюється, а волонтери й надалі можуть проводити збори. Обмеження діятимуть лише на „вихідні“ платежі», — заявив він.

Для обговорення можливих проблем, НБУ плануємо найближчим часом організувати зустріч представників фінустанови, банків-емітентів з волонтерами, щоб обговорити усі питання і там де буде потреба — «відкалібрувати рішення».

До того ж операції за реквізитами IBAN будуть доступні без будь-яких обмежень.

Зміни, які внесли на обговорення, першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій — обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу та різних тіньових схем.

У підсумку, за його словами, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків. А обмеження за сумою в 100 тисяч гривень не вплине на 95% клієнтів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person).