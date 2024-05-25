Світовий банк погодився керувати кредитним фондом G7 для України на $50 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 травня 2024, 15:15

Світовий банк погодився керувати кредитним фондом G7 для України на $50 млрд

Глава Світового банку Аджей Банга погодився керувати кредитним фондом G7 для України, забезпеченим доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава Світового банку Аджей Банга погодився керувати кредитним фондом G7 для України, забезпеченим доходами від заморожених російських активів.
Фото:Getty Images

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Банга був присутній на зустрічі міністрів фінансів країн «Великої сімки», де обговорювався кредит для України.

Він заявив, що Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами, у тому числі для Афганістану, і може «відтворити» цей досвід для надання позики Україні.

Читайте: G7 розглядає заморожені активи рф як заставу для кредитів Україні — Домбровскіс

«Якщо вони (країни G7) вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так», — сказав Банга.

За його словами, до нього поки не зверталися з подібним проханням. Глава Світового банку також наголосив, що бере участі в дискусіях G7 щодо фінансування України.

Конфіскація заморожених активів

За даними Bloomberg, країни групи G7 розглядають ідею США щодо використання заморожених активів росії на користь України.

У Вашингтоні пропонують виділити кредит Україні на $50 млрд, а також використати прибуток від російських активів, щоб мати можливість надати більше грошей, а майбутні доходи покриють ці витрати.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Україна могла б отримати кредиту в розмірі $50 мільярдів, а кошти для цього можна було б узяти з заарештованих російських активів. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен в інтерв'ю Sky News.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
25 травня 2024, 17:02
#
Якщо і коли…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами