Світовий банк погодився керувати кредитним фондом G7 для України на $50 млрд

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Що відомо

Банга був присутній на зустрічі міністрів фінансів країн «Великої сімки», де обговорювався кредит для України.

Він заявив, що Світовий банк має великий досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами, у тому числі для Афганістану, і може «відтворити» цей досвід для надання позики Україні.

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«Якщо вони (країни G7) вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так», — сказав Банга.

За його словами, до нього поки не зверталися з подібним проханням. Глава Світового банку також наголосив, що бере участі в дискусіях G7 щодо фінансування України.

Конфіскація заморожених активів

За даними Bloomberg, країни групи G7 розглядають ідею США щодо використання заморожених активів росії на користь України.

У Вашингтоні пропонують виділити кредит Україні на $50 млрд, а також використати прибуток від російських активів, щоб мати можливість надати більше грошей, а майбутні доходи покриють ці витрати.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Україна могла б отримати кредиту в розмірі $50 мільярдів, а кошти для цього можна було б узяти з заарештованих російських активів. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен в інтерв'ю Sky News.