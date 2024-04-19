G7 розглядає заморожені активи рф як заставу для кредитів Україні — Домбровскіс

Країни «Великої сімки» (G7) обговорюють використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як забезпечення для надання кредитів Україні. Про це заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Reuters.

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Домбровскіс зазначив, що наразі розглядаються різні варіанти, і дискусії ще тривають.

Він висловив надію, що Європейський Союз, де зберігається левова частка заморожених активів рф, найближчими місяцями схвалить окремий захід ЄС щодо використання прибутків або відсотків, отриманих від цих активів, для допомоги Україні.

При цьому дане рішення мало бути прийняте ще в першому півріччі, додав він.

Фінансові посадові особи G7 у середу заявили, що вони твердо налаштовані допомогти Україні задовольнити термінові потреби у короткостроковому фінансуванні, включаючи використання відсотків, отриманих із заморожених російських активів.

У заяві не було конкретного плану щодо активів, але було зазначено, що фінансові відомства країн G7 «продовжуватимуть працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України».

Домбровскіс сказав, що швидше за все процедура ЄС передбачатиме заставу для російських активів замість їх повного арешту.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив у середу, що дискусії G7 щодо заморожених російських суверенних активів «розробляються».

«Ми обговорюємо низку різних варіантів. Один із них — конфіскація, а інший — надання застави або навіть використання надприбутків або відсотків від цих активів для фінансування позики», — сказав Адейемо на заході, організованому Semafor.