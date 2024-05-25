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25 травня 2024, 14:26

Онлайн-казино в Україні заробили 55,6 млрд грн за минулий рік: хто має зв’язки з рф

За минулий рік онлайн-казино в Україні заробили 55,6 млрд грн, але три компанії не подали фінзвітності за минулий рік. Скільки окремо заробили компанії та які з них пов’язані з рф — йдеться в дослідженні YouControl.

За минулий рік онлайн-казино в Україні заробили 55,6 млрд грн, але три компанії не подали фінзвітності за минулий рік.
Фото:depositphotos

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Хто пов’язаний з рф

ТОВ «Спейсикс» першими отримали ліцензію від КРАІЛ і працюють на ринку під назвою Cosmolot. За 2023 рік вони отримали 27 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції. Компанію пов’язують із російським бізнесменом Сергієм Токарєвим, який створив у росії низку проєктів у сфері азартних ігор та IТ.

ТОВ «Вбет Україна» мало чистий дохід за 2023 рік 3 млрд грн. Компанія працює під брендом VBET та належить кіпрській компанії UCR HOLDING LTD, бенефіціаром якої є громадянин Вірменії Рудольф Погосян. До кінця грудня 2022 року бенефіціарами компанії були брати Віге та Ваген Бадалян, яких пов’язують з російською букмекерською конторою «Фонбет».

Читайте: Комітет Ради схвалив законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом

Кому анулювали ліцензії

ТОВ «Паріматч» мало ліцензію до серпня 2023 року, їх чистий дохід за минулий рік становив 2 млрд грн. Бенефіціаркою фірми є Катерина Білоруська, а в березні 2023-го компанія потрапила під санкції РНБО.

ТОВ «Плей фан Інвестмент» (Фан спорт) разом із «Поінтлото» (POINTLOTO1) та «Твоя Беттінгова компанія» (1XBET) потрапили до санкційного переліку РНБО від 10 березня 2023 року.

Відомо, що КРАІЛ анулював ліцензії 1XBET, «Фан спорт» і ТОВ «Джокер юа», яке працювало під брендом Joker.

Скільки заробили інші компанії

PIN-UP Ukraine отримали ліцензію на ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» у квітні 2021-го. Компанія отримала за 2023 рік чистий дохід у розмірі 3,6 млрд грн.

Ліцензії на діяльність онлайн-казино під брендами SLOTOKING та 777 має ТОВ «Слотс ю ей» (чистий дохід за 2023 рік — 3 млрд грн).

ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» із чистим доходом за 2023 рік у 9,7 млрд грн та ТОВ «Казино.юа» працюють під брендами онлайн-казино Favbet і CASINO/CASINO.UA.

SLOTS CITY (ТОВ «Геймдейв»). Чистий дохід компанії за 2023 рік — 2,5 млрд грн.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив за основу законопроєкт № 9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а також про посилення контролю за гральним бізнесом.

24 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт № 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом у першому читанні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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