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24 квітня 2024, 17:15

Рада схвалила у першому читанні ліквідацію КРАІЛ

Верховна Рада схвалила законопроєкт № 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом у першому читанні. Про це повідомив перший заступник голові Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада схвалила законопроєкт № 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом у першому читанні.

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Ліквідація КРАІЛ

«Парламент схвалив у першому читанні 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами. За основу — 272 голоси», — повідомив він.

За його словами, окрім ліквідації КРАІЛ, в законопроєкті передбачені наступні норми:

  • Обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

  • Визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

  • Вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

  • Встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Джерело: Мінфін
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