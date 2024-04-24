Рада схвалила у першому читанні ліквідацію КРАІЛ

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Ліквідація КРАІЛ

«Парламент схвалив у першому читанні 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами. За основу — 272 голоси», — повідомив він.

За його словами, окрім ліквідації КРАІЛ, в законопроєкті передбачені наступні норми: