Верховна Рада схвалила законопроєкт № 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом у першому читанні. Про це повідомив перший заступник голові Податкового комітету Ярослав Железняк.
Рада схвалила у першому читанні ліквідацію КРАІЛ
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Ліквідація КРАІЛ
«Парламент схвалив у першому читанні 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами. За основу — 272 голоси», — повідомив він.
За його словами, окрім ліквідації КРАІЛ, в законопроєкті передбачені наступні норми:
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Обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
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Визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
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Вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
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Встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.
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