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25 травня 2024, 16:30

Goldman Sachs чекає на перше зниження ставки ФРС у вересні

Американський банк Goldman Sachs Group змінив свій прогноз для термінів зниження ключової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на тлі недавніх заяв керівників Федрезерву.

Американський банк Goldman Sachs Group змінив свій прогноз для термінів зниження ключової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на тлі недавніх заяв керівників Федрезерву.
Фото:depositphotos

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Прогноз банку

Goldman тепер очікує, що ставку буде вперше знижено на 25 базисних пунктів у вересні, а не в липні, як очікувалося раніше. Ринок також дотримується цієї думки, оцінюючи ймовірність вересневого зниження 54%, а липневого — лише 12%.

Експерти банку вказали на нещодавні заяви представників ФРС про те, що для рішення про зниження ставки в липні потрібно не лише уповільнення інфляції, а й сигнали суттєвого послаблення ділової активності чи ринку праці.

Читайте також: ФРС зберегла ставку на рівні 5,25−5,5% річних

На думку економістів Goldman, повної впевненості у зниженні ставки у вересні немає.

«Керівництво ФРС, як нам здається, поділяє спокійний погляд на інфляційний прогноз і готове знизити ставку швидше раніше, ніж пізніше. Однак низка членів Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) все ще стурбована високою інфляцією і менш схильна голосувати за зниження ставки».

Наступне засідання ФРС відбудеться 11−12 червня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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