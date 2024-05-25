Goldman Sachs чекає на перше зниження ставки ФРС у вересні

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Прогноз банку

Goldman тепер очікує, що ставку буде вперше знижено на 25 базисних пунктів у вересні, а не в липні, як очікувалося раніше. Ринок також дотримується цієї думки, оцінюючи ймовірність вересневого зниження 54%, а липневого — лише 12%.

Експерти банку вказали на нещодавні заяви представників ФРС про те, що для рішення про зниження ставки в липні потрібно не лише уповільнення інфляції, а й сигнали суттєвого послаблення ділової активності чи ринку праці.

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На думку економістів Goldman, повної впевненості у зниженні ставки у вересні немає.

«Керівництво ФРС, як нам здається, поділяє спокійний погляд на інфляційний прогноз і готове знизити ставку швидше раніше, ніж пізніше. Однак низка членів Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) все ще стурбована високою інфляцією і менш схильна голосувати за зниження ставки».

Наступне засідання ФРС відбудеться 11−12 червня.