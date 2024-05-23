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23 травня 2024, 19:33

Сенат Польщі ухвалив закон про допомогу українським біженцям. Одноразова допомога скасована

Верхня палата польського парламенту (Сенат) ухвалила урядовий закон щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення рф, до 30 вересня 2025 року. Про це повідомляє Укрінформ.

Верхня палата польського парламенту (Сенат) ухвалила урядовий закон щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення рф, до 30 вересня 2025 року.
Фото: pixabay.com

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Закон на засіданні Сенату 22 травня підтримали 87 сенаторів, 4 були проти, один сенатор утримався.

У цілому Сейм підтримав законопроєкт, розроблений урядом Польщі, депутати внесли в нього незначні поправки.

Зміни

Зокрема, депутати прийняли поправки щодо розтягнення до чотирьох місяців терміну подачі документів про тимчасове виконання фаху лікаря, стоматолога, медсестри й акушерки, а також визнання свідоцтва про освіту країн, які анулювали угоду про взаємне визнання з Польщею дипломів (таким чином зробила Білорусь).

Змінами до закону, ухваленому в березні 2022 року, передбачається, що соціальна допомога за програмами «800+» (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих ($200) і «добрий старт» (одноразова допомога у розмірі 300 злотих ($75) надаватиметься українським сім'ям у випадку, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи.

Іншим важливим нововведення у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR — призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Закон передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українських біженців у розмірі 300 злотих ($75), а також скасування грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування біженцям з України.

Що далі

Після затвердження закону у Сеймі та Сенаті його має підписати президент. Документ має набути чинності в Польщі до 1 липня 2024 року.

Українці в Польщі

У Польщі на сьогодні перебуває близько мільйона українських біженців.

«Мінфін» писав, що українці за останні два роки зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
23 травня 2024, 20:07
#
Пора адаптовуватись і працювати та заробляти на себе самостійно без допомоги країни проживання.
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