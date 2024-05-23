Сенат Польщі ухвалив закон про допомогу українським біженцям. Одноразова допомога скасована

Верхня палата польського парламенту (Сенат) ухвалила урядовий закон щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення рф, до 30 вересня 2025 року. Про це повідомляє Укрінформ.

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Закон на засіданні Сенату 22 травня підтримали 87 сенаторів, 4 були проти, один сенатор утримався.

У цілому Сейм підтримав законопроєкт, розроблений урядом Польщі, депутати внесли в нього незначні поправки.

Зміни

Зокрема, депутати прийняли поправки щодо розтягнення до чотирьох місяців терміну подачі документів про тимчасове виконання фаху лікаря, стоматолога, медсестри й акушерки, а також визнання свідоцтва про освіту країн, які анулювали угоду про взаємне визнання з Польщею дипломів (таким чином зробила Білорусь).

Змінами до закону, ухваленому в березні 2022 року, передбачається, що соціальна допомога за програмами «800+» (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих ($200) і «добрий старт» (одноразова допомога у розмірі 300 злотих ($75) надаватиметься українським сім'ям у випадку, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи.

Іншим важливим нововведення у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років.

Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR — призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Закон передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українських біженців у розмірі 300 злотих ($75), а також скасування грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування біженцям з України.

Що далі

Після затвердження закону у Сеймі та Сенаті його має підписати президент. Документ має набути чинності в Польщі до 1 липня 2024 року.

Українці в Польщі

У Польщі на сьогодні перебуває близько мільйона українських біженців.

«Мінфін» писав, що українці за останні два роки зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.