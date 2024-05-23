Франція підтримала ідею США про надання Україні $50 млрд з активів рф

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 травня 2024, 8:28

Франція підтримала ідею США про надання Україні $50 млрд з активів рф

Уряд Франції підтримав пропозицію США, яка передбачає виділення Україні $50 млрд, використовуючи заморожені російські активи. Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, пише Bloomberg.

Уряд Франції підтримав пропозицію США, яка передбачає виділення Україні $50 млрд, використовуючи заморожені російські активи.
Фото: lesechos.fr

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Позиція Франції

Як зазначається, США наполягають на тому, щоб група провідних країн з розвиненою економікою використовувала майбутні доходи, отримані від близько $280 мільярдів у фондах російського Центрального банку, більша частина яких заблокована в Європі. Ця ідея надати пакет допомоги Україні в розмірі до $50 мільярдів.

«Ми відкриті для ідеї мобілізації доходів від цих активів якомога швидше в рамках міжнародного права», — заявив міністр Брюно Ле Мер.

Читайте: Очільниця Мінфіну США пропонує дати Україні $50 млрд у кредит із активів рф

За його словами, США внесли пропозиції, які перебувають у межах міжнародного права.

«Ми працюватимемо над ними конструктивно і відкрито з метою досягти угоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України», — зазначив міністр.

Що це значить для України

Оскільки Німеччина також прихильно ставиться до плану США, зростають шанси на те, що він може бути повністю схвалений на зустрічі лідерів «Великої сімки» 13−15 червня.

«Перевагою авансового надходження доходів від активів рф буде забезпечення вигоди для України, незалежно від політичної невизначеності навколо президентських виборів у США», — ідеться в матеріалі.

Bloomberg нагадало, що раніше розбіжності в Конгресі вже ускладнювали процес надання допомоги Україні, а експрезидент США Дональд Трамп висловлював скептицизм щодо подальшої підтримки України.

Читайте: ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф

Нагадаємо

Використання російських активів на користь України Країни Заходу заморозили російські активи після вторгнення окупантів в Україну, але поки що не зважилися на повну їхню конфіскацію. Частина країн шукає інші способи щодо використання цих активів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами