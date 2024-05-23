Франція підтримала ідею США про надання Україні $50 млрд з активів рф

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Позиція Франції

Як зазначається, США наполягають на тому, щоб група провідних країн з розвиненою економікою використовувала майбутні доходи, отримані від близько $280 мільярдів у фондах російського Центрального банку, більша частина яких заблокована в Європі. Ця ідея надати пакет допомоги Україні в розмірі до $50 мільярдів.

«Ми відкриті для ідеї мобілізації доходів від цих активів якомога швидше в рамках міжнародного права», — заявив міністр Брюно Ле Мер.

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За його словами, США внесли пропозиції, які перебувають у межах міжнародного права.

«Ми працюватимемо над ними конструктивно і відкрито з метою досягти угоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України», — зазначив міністр.

Що це значить для України

Оскільки Німеччина також прихильно ставиться до плану США, зростають шанси на те, що він може бути повністю схвалений на зустрічі лідерів «Великої сімки» 13−15 червня.

«Перевагою авансового надходження доходів від активів рф буде забезпечення вигоди для України, незалежно від політичної невизначеності навколо президентських виборів у США», — ідеться в матеріалі.

Bloomberg нагадало, що раніше розбіжності в Конгресі вже ускладнювали процес надання допомоги Україні, а експрезидент США Дональд Трамп висловлював скептицизм щодо подальшої підтримки України.

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