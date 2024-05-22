Очільниця Мінфіну США пропонує дати Україні $50 млрд у кредит із активів рф

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«Існує ймовірність того, що члени „Великої сімки“ підтримають військові зусилля України, використовуючи мільярди доларів у вигляді кредитів, пов'язаних із замороженими російськими активами», — сказала вона.

Єллен заявила, що сподівається на «єдиний фронт» з цього питання перед ключовою зустріччю міністрів фінансів в Італії, стверджуючи, що в України є суттєві потреби.

Глава Мінфіну США наполягає на угоді щодо плану використання відсотків, отриманих від $300 мільярдів заарештованих російських державних активів, для фінансування військових зусиль України. Сума може становити до $50 млрд, але буде доступна тільки у вигляді кредитів.

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Єллен спочатку наполягала на повній конфіскації російських коштів, в основному номінованих в євро. Однак ця пропозиція зустріла опір з боку офіційних осіб ЄС на тій підставі, що такі дії могли становити системний ризик для європейської валюти.

Єллен повідомила, що для G7 важливо працювати разом, щоб виступити «єдиним фронтом» і показати, що Велика сімка може генерувати значущі ресурси для підтримки України протягом наступних кількох років.

«І хоча Америка підтримує Україну, і я очікую, що Конгрес, у разі потреби, ухвалить майбутні пакети, Україна має суттєві потреби, і можливість мобілізувати значні ресурси для допомоги Україні дуже важлива», — додала вона.

При цьому вона відреагувала на рішення ЄС щодо використання доходів від активів рф на користь України. Вона назвала це одним зі способів допомоги Україні.

«І той план, про який ви згадали, по суті, сприятиме тому, щоб потік відсотків надходив від активів, які не належать росії», — додала вона.

При цьому вона підкреслила, що російські активи більше не приносять відсотки, але вони приносять прибуток бельгійському депозитарію Euroclear. Глава Мінфіну заявила, що вже це можна передавати Україні і цей потік відсотків окупиться протягом кількох років.

Нагадаємо

Використання російських активів на користь України Країни Заходу заморозили російські активи після вторгнення окупантів в Україну, але поки що не зважилися на повну їхню конфіскацію. Частина країн шукає інші способи щодо використання цих активів.