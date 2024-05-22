Очільниця Мінфіну США пропонує дати Україні $50 млрд у кредит із активів рф

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 травня 2024, 8:37

Очільниця Мінфіну США пропонує дати Україні $50 млрд у кредит із активів рф

Україна могла б отримати кредиту в розмірі $50 мільярдів, а кошти для цього можна було б узяти з заарештованих російських активів. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен в інтерв'ю Sky News, пише РБК-Україна.

Україна могла б отримати кредиту в розмірі $50 мільярдів, а кошти для цього можна було б узяти з заарештованих російських активів.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Існує ймовірність того, що члени „Великої сімки“ підтримають військові зусилля України, використовуючи мільярди доларів у вигляді кредитів, пов'язаних із замороженими російськими активами», — сказала вона.

Єллен заявила, що сподівається на «єдиний фронт» з цього питання перед ключовою зустріччю міністрів фінансів в Італії, стверджуючи, що в України є суттєві потреби.

Глава Мінфіну США наполягає на угоді щодо плану використання відсотків, отриманих від $300 мільярдів заарештованих російських державних активів, для фінансування військових зусиль України. Сума може становити до $50 млрд, але буде доступна тільки у вигляді кредитів.

Читайте: ЄС схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф

Єллен спочатку наполягала на повній конфіскації російських коштів, в основному номінованих в євро. Однак ця пропозиція зустріла опір з боку офіційних осіб ЄС на тій підставі, що такі дії могли становити системний ризик для європейської валюти.

Єллен повідомила, що для G7 важливо працювати разом, щоб виступити «єдиним фронтом» і показати, що Велика сімка може генерувати значущі ресурси для підтримки України протягом наступних кількох років.

«І хоча Америка підтримує Україну, і я очікую, що Конгрес, у разі потреби, ухвалить майбутні пакети, Україна має суттєві потреби, і можливість мобілізувати значні ресурси для допомоги Україні дуже важлива», — додала вона.

При цьому вона відреагувала на рішення ЄС щодо використання доходів від активів рф на користь України. Вона назвала це одним зі способів допомоги Україні.

«І той план, про який ви згадали, по суті, сприятиме тому, щоб потік відсотків надходив від активів, які не належать росії», — додала вона.

При цьому вона підкреслила, що російські активи більше не приносять відсотки, але вони приносять прибуток бельгійському депозитарію Euroclear. Глава Мінфіну заявила, що вже це можна передавати Україні і цей потік відсотків окупиться протягом кількох років.

Нагадаємо

Використання російських активів на користь України Країни Заходу заморозили російські активи після вторгнення окупантів в Україну, але поки що не зважилися на повну їхню конфіскацію. Частина країн шукає інші способи щодо використання цих активів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Vova Pochernin и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами