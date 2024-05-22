Amazon.com Inc. має намір інвестувати 15,7 млрд євро у розширення хмарної інфраструктури в Іспанії, йдеться у повідомленні компанії.
Amazon планує інвестувати 15,7 млрд євро у розширення дата-центрів в Іспанії
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Деталі
Amazon Web Services (AWS), хмарний підрозділ Amazon, планує розвивати дата-центри в іспанському Арагоні за підтримки влади регіону.
Загалом внесок інвестицій AWS у ВВП Іспанії до 2033 року включно становитиме 21,6 млрд євро, очікують в Amazon. Передбачається, що розширення хмарної інфраструктури призведе до створення близько 17,5 тис. робочих місць.
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Нові інвестиції суттєво розширюють план, анонсований компанією у 2021 році. Тоді AWS оголосила, що інвестує 2,5 млрд євро в іспанські датацентри.
З початку 2024 капіталізація Amazon.com зросла на 22%.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що телекомоператор Telefonica Germany до кінця травня переведе 1 млн клієнтів 5G у хмару Amazon Web Services (AWS).
Коментарі - 1
На одних ДЦ? :) Да ладно. Наверное даже с учетом разработки (если она там есть/будет) — многовато.