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22 травня 2024, 17:15

Amazon планує інвестувати 15,7 млрд євро у розширення дата-центрів в Іспанії

Amazon.com Inc. має намір інвестувати 15,7 млрд євро у розширення хмарної інфраструктури в Іспанії, йдеться у повідомленні компанії.

Amazon.com Inc.
Фото:simplilearn.com

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Деталі

Amazon Web Services (AWS), хмарний підрозділ Amazon, планує розвивати дата-центри в іспанському Арагоні за підтримки влади регіону.

Загалом внесок інвестицій AWS у ВВП Іспанії до 2033 року включно становитиме 21,6 млрд євро, очікують в Amazon. Передбачається, що розширення хмарної інфраструктури призведе до створення близько 17,5 тис. робочих місць.

Читайте також: Amazon інвестує 7,8 млрд євро в розвиток хмарної інфраструктури в Німеччині

Нові інвестиції суттєво розширюють план, анонсований компанією у 2021 році. Тоді AWS оголосила, що інвестує 2,5 млрд євро в іспанські датацентри.

З початку 2024 капіталізація Amazon.com зросла на 22%.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що телекомоператор Telefonica Germany до кінця травня переведе 1 млн клієнтів 5G у хмару Amazon Web Services (AWS).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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82845392
82845392
22 травня 2024, 17:37
#
> 17,5 тис. робочих місць

На одних ДЦ? :) Да ладно. Наверное даже с учетом разработки (если она там есть/будет) — многовато.
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