Amazon інвестує 7,8 млрд євро у розвиток хмарної інфраструктури в Німеччині

Amazon Web Services (AWS), хмарний підрозділ Amazon, планує запустити центр обробки даних у федеральній землі Бранденбург до кінця 2025 року.

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Що відомо

«Очікується, що довгострокові інвестиції AWS створять хвильовий ефект у місцевій „хмарній“ спільноті за рахунок стимулювання зростання продуктивності, цифрової трансформації бізнесу та розширення можливостей партнерської мережі AWS», — зазначають у компанії.

Внесок цих інвестицій у ВВП Німеччини в період до кінця 2040 року, як очікується, складе близько 17,2 млрд євро.

Крім того, реалізація проєктів AWS сприятиме щорічному створенню в середньому 2,8 тис. робочих місць у Німеччині, зокрема у будівництві, інженерній та телекомунікаційній сферах, йдеться у повідомленні.

Крім цього, компанії знадобиться залучення висококваліфікованих співробітників для управління дата-центрами, що також створить робочі місця.

З початку 2024 капіталізація Amazon.com зросла на 22%.