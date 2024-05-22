У квітні імпорт дорогоцінних металів до Китаю знизився через спад попиту з боку найбільшого у світі споживача на тлі рекордно високих цін, пише Bloomberg.
Імпорт золота до Китаю сповільнюється
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Що відомо
Згідно з митними даними, покупки золота у квітні впали до 136 тонн, що на 30% менше, ніж у березні, і це був найнижчий показник за рік.
Певний вплив на ціну золота надає динаміка процентної ставки в США, проте недавнє зростання цін було зумовлене стійким споживанням золота у Китаї з обмеженими можливостями інвестування.
Через кризу в секторі нерухомості, нестабільність на фондовому ринку та послаблення юаня інвестори звернулися до таких активів, які вважаються безпечнішими, і це насамперед золото, ціни на яке одразу різко підскочили.
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Центральний банк Китаю поповнив свої резерви 18-й місяць поспіль, диверсифікуючи активи та хеджуючи від знецінення юаня.
Як прогнозується, китайський попит на золото залишиться високим у 2024 році, але внаслідок величезного обсягу імпорту, що спостерігається в останньому кварталі, він стабілізується і сповільниться.
Зниження привабливості золота відбулося також через попередження влади Китаю про надмірні спекуляції, тому Шанхайська біржа золота цього тижня знову підвищила маржинальні вимоги щодо низки контрактів із золотом.
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