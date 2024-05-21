Зростання реального ВВП України у квітні сповільнилося до 4,1% — ІЕД

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у квітні 2024 року сповільнилося до 4,1% до квітня минулого року через російські атаки на українську енергосистему порівняно з 4,8% у березні, 5% у лютому та 5,2% у січні. Про це йдеться в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

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«Через посилення обстрілів пошкоджено значну частину маневрової генерації, що спричинило вимкнення електроенергії для бізнесу та населення. Обмеження електропостачання призведе до подальшого зниження темпів приросту ВВП», — прокоментувала оприлюднені дані провідна наукова співробітниця ІЕД Олександра Бетлій.

Серед позитивних новин вона виділила зростання експорту та імпорту завдяки кращій логістиці як Українським морським коридором, так і автомобільним транспортом, хоча у квітні залізничні перевезення скоротилися на 5% до березня цього року і на 29% до квітня-2023 — до 15,2 млн тонн.

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Зростання реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості у квітні становило 10%, тоді як у добувній — близько 3%. Зазначається, що краща логістика сприяла пожвавленню результатів діяльності металургії та видобутку залізної руди.

За оцінками інституту, високими були темпи зростання ВДВ у будівництві, що частково пов'язано з будівництвом фортифікаційних споруд, тоді як темпи зростання торгівлі сповільнилися до 3% на тлі більш високої статистичної бази.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, у Мінекономіки прогнозують, що попри війну українська економіка у 2024 році, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, хоча російські ракетні обстріли можуть погіршити цей показник.