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21 травня 2024, 16:46

Рада підтримала реформу автострахування

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 8300 «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 8300 «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Фото: freepik.com

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Відповідний документ у другому читанні підтримали 294 нардепи.

«Якщо коротко — законопроєкт робить автоцивілку дієвою», — зазначив Железняк.

Що передбачає закон

Зокрема, проєкт закону пропонує:

  • поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
  • запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).
  • запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;
  • розширити застосування «європротоколу» — оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

«Домовились що ряд важливих правок для індустрії страхування будуть додані у законодавство в найближчий час від Комітету», — додав Железняк.

Голова Податкового Комітету Данило Гетманцев зазначив, зо зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих — 160 000 грн. на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію.

Упродовж двох років після введення закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб — до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
21 травня 2024, 16:50
#
І скільки такі страховки будуть коштувати?:)
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0
bonv
bonv
21 травня 2024, 16:51
#
А на рынке ценных бумаг лидирует туалетная:))).
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