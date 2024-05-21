В Бельгії визначили терміни передачі Україні відсотків від заморожених російських активів

Україна може отримати відсотки від заморожених активів Російської Федерації до липня 2024 року. Про це заявила голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Бельгії Аджа Лябіб перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Іншим важливим моментом буде рішення, яке уможливить ухвалення документів для розблокування відсотків із заморожених коштів, з російських активів. Це тривалий процес, який очолювала Бельгія, і який нарешті завершився, і який має дозволити Україні отримати значне фінансування», — сказала Лябіб.

Вона зазначила, що мова йде про близько 3 млрд євро. Зокрема голова МЗС Бельгії додала, що кошти повинні надійти вже до липня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Німеччина підтримує план США використати доходи від заморожених російських активів для фінансування України, зокрема, для надання кредиту до $50 млрд. Очікується, що рішення планується ухвалити в червні.