Німеччина підтримує використання росактивів на користь України — ЗМІ

Німеччина підтримує план США використати доходи від заморожених російських активів для фінансування України, зокрема, для надання кредиту до $50 млрд, пише Bloomberg. Очікується, що рішення планується ухвалити в червні.

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Згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до забезпечення нового суттєвого пакету допомоги Києву та забезпечить підтримку США незалежно від результатів президентських виборів у листопаді.

Представники США та ЄС заявляють, що пропозиція США набирає обертів і домінуватиме в переговорах між міністрами фінансів та керуючими центральних банків країн «Великої сімки». Щорічна зустріч розпочнеться у четвер, 23 травня, в Італії.

За словами чиновників, остання пропозиція США була сприйнята більш позитивно в європейських столицях, включаючи Берлін, оскільки вона передбачає просте використання відсотків, що генеруються активами, без конфіскації самих активів.

Країни ЄС уже погодилися використати ці доходи та переводити їх в Україну двічі на рік. Це приблизно 50 млрд євро.