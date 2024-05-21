Coinbase Derivatives розпочне торгівлю ф’ючерсами на нафту і золото

Біржа Coinbase Derivatives запустить роздрібні ф’ючерсні контракти на нафту і золото. Це доповнить криптовалютні деривативи, які доступні на майданчику, йдеться в блозі Coinbase.

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Торгівля ф’ючерсними контрактами на нафту і золото розпочнеться 3 червня 2024 року. Обсяг контрактів — 10 барелів нафти та 1 тройська унція відповідно. Розрахунок проводитиметься в доларах США.

У компанії підкреслили, що основою бізнесу залишаються ф’ючерсні контракти на цифрові активи. Водночас Coinbase Derivatives прагне розширити перелік доступних клієнтам продуктів за рахунок перспективних позицій, зазначено в релізі.

Таким чином платформа планує забезпечити достатню диверсифікацію, а також надати трейдерам нові можливості для управління ризиками та перехресного хеджування, заявили в організації.

У компанії зазначили, що Coinbase Derivatives регулюється Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC).

Coinbase Derivatives розпочала роботу в травні 2023 року. На майданчику доступні ф’ючерсні контракти на біткоїн і Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin і Dogecoin.